Grève des employés de Swissport | Les négos ont repris

Le processus de négociations est relancé depuis jeudi matin entre Swissport et le syndicat des machinistes responsables de l'entretien et du ravitaillement des avions aux aéroports de Montréal-Trudeau et Mirabel.



Le porte-parole du syndicat, Michel Richer, était en entrevue ce matin au micro de Louis Lacroix au 98,5 FM.



Il a précisé que le personnel-cadre qui a pris le relais des travailleurs en grève ne pourra soutenir le rythme.