Groupe Capitales Média: «Ça ne se peut pas que les frères Desmarais refusent de nous parler»

Les retraités et employés des six journaux appartenant au Groupe Capitales Médias sont invités par l’un d’entre eux à faire front commun pour exiger des comptes aux frères Paul et André Desmarais, de Power Corporation.



Mario Goupil, qui a été journaliste et chroniqueur pendant 38 ans au journal La Tribune de Sherbrooke, les rend responsables de la déconfiture du régime de retraite qui affecte 900 personnes.