McSween | Les souhaits fiscaux de Noël. même à ceux qui n'ont pas été sages!

Mes souhaits:

Aux travailleurs autonomes :

Je souhaite à tous les travailleurs autonomes de générer suffisamment de liquidités pour que l’incorporation devienne une avenue possible et que la rémunération personnelle officielle soit le plus faible possible pour profiter de plus d’allocation famille et plus d’allocation canadienne pour enfant libre d’impôt.

À tous les payeurs de pension alimentaire:

e souhaite à tous les payeurs de pension alimentaire pour enfant qui ont une garde partagée que le gouvernement retrouve un peu de logique fiscale et permette aussi au payeur d’avoir un crédit. Parce qu’en 2019, tu peux payer et t’occuper de tes enfants… on n’est plus en 1950!

À ceux qui ont un taux marginal d'impôt élevé:

Je souhaite à tous ceux qui ont un taux marginal d’impôt élevé, de contribuer au maximum à leur REER et de trouver l’âge optimal auquel ils devraient se retirer de la vie corporative pour diminuer leur taux d’imposition marginal à la retraite et profiter pleinement de l’avantage fiscal.

Aux médecins:

Je souhaite aux médecins du Québec, une planification fiscale et conjugale optimale pour compenser la limite de hausse de leur rémunération. Si vous avez besoin d’aide, appelez un CPA.

Aux fraudeurs fiscaux:

Je souhaite aux fraudeurs fiscaux de se faire pogner solidement. Je vous souhaite de pouvoir contribuer à votre CELI et à votre REEE, deux armes de destruction massive fiscales.

Aux contribuables:

Je vous souhaite de pouvoir contribuer à votre CELI et à votre REEE, deux armes de destruction massive fiscales.

Je vous souhaite de troquer votre changement de voiture pour une contribution au CELI.

Je souhaite la liberté financière à ceux qui y aspirent.

Mais, sincèrement, pour 2020, je vous souhaite du temps. Parce que c’est bien la dernière chose que le gouvernement n’impose pas et ne taxe pas, le temps.