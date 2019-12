Ancien cadre de SNC-Lavalin condamné : 113M$ en pots-de-vin

«Les témoins ont indiqué qu’à son arrivée, il a installé une nouvelle culture chez SNC-Lavalin où on voulait de très gros résultats et on faisait miroiter qu’on allait être compensé largement si on réussissait à faire ce qu’il fallait pour obtenir des contrats. Son subalterne a dit qu’il pouvait tout faire pour obtenir des contrats, notamment en Libye. Même payer des millions de dollars en pots-de-vin au fils du dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. On lui a même acheté un yacht de 25M$ US parce que son fils était bon pour SNC-Lavalin qui avait obtenu un contrat de travaux publics d’un milliard de dollars sans appel offre»