Pas d’entente à la COP25 : «Prier pour un changement d’administration à Washington»

«C’est pelleter par avant. Ça semble utopiste. Juste à l’échelle canadienne, on a de la misère à s’entendre sur une tarification carbone. Donc, imaginez à l’échelle planétaire, alors que la Chine est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. On est dans un contexte de Brexit en Europe. Politiquement, on essaie de sauver la face. Ce qu’on essaie de faire, c’est de prier pour un changement d’administration à Washington. On espère que s’il y a un candidat ou une candidate à la Maison-Blanche après les prochaines élections américaines, les accords vont évoluer. Mais pour le moment, c’est plutôt cosmétique que d’autres choses»