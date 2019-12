À vos finances | Les conseils en vue du temps des Fêtes

À l’occasion de la chronique financière de notre collègue François Gagnon samedi matin à l’émission de Paul Houde, notre chroniqueur souligne que le budget global des Fêtes tournera autour de 2,3 milliards de dollars au Québec et que bien des ménages feront des excès sur leur carte de crédit d’ici le retour au travail en janvier.

Il rappelle l’importance de se préparer un budget et de le respecter!

Prévoir d’emblée à qui et surtout combien on souhaite donner et prévoir le coût des victuailles, des boissons et des décorations de Noël qui souvent font exploser notre budget des Fêtes.

Les achats en ligne sont aussi à faire avec parcimonie.

Les achats de dernières minutes seront aussi beaucoup plus dispendieux ou les items ne seront plus dispendieux.

François Gagnon souligne aussi l’importance de ne pas magasiner avec ses enfants qui poussent souvent à des achats plus rapides.

Finalement, assurez-vous que les politiques de retour et de remboursement des magasins sont flexibles et que les cartes cadeaux que vous vous procurez ne contiennent aucune date d’expiration. C’est illégal!