Commandes annulées par Stokes : «Le contrat ne peut pas être annulé»

«La loi du Québec est très claire. Quand on fait des achats en ligne, à partir du moment où on clique sur le bouton ‘’envoyer’’ pour envoyer notre commande, le contrat est né. Et donc, l’obligation du commerçant est née. À moins que ce soit consensuel, le contrat ne peut pas être annulé. Donc, ils devraient livrer la marchandise»