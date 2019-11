Couche-Tard veut élargir son expansion à l'Australie et selon Pierre-Yves McSween, «quand on regarde l'action de Couche-Tard, on remarque que ça ferait du bien d'avoir de l'expansion pour l'actionnaire parce que l'action atteint un certain plafonnement à 43$ depuis 2015».

En deuxième portion de chronique, le comptable du 98.5 décrivait des situations de mariages qui dégénèrent au plan économique quand l'un des deux a été irresponsable financièrement durant la vie de couple.