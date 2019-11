«Vous allez être témoin de la disparition des guichets automatiques» -Pierre-Yves McSween

«Imagine comment le monde des finances a changé. Vous allez être témoin de la disparition des guichets automatiques durant votre vie. Ça va devenir une application internet. La caisse de coin de rue ou la succursale techniquement n'est plus utile. Les guichets que vous voyez-là seront les derniers. Ils vont disparaître. Un kid de 20 ans n'a plus besoin d'argent cash, sauf peut-être pour s'acheter une bière en festival. Pas d'argent? Tu vas te priver de quelques commerces tout au plus... On est rendu à une nouvelle ère.»