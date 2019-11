Au Québec, peut-on interdire ou fortement taxer les VUS?

«Si on veut atteindre nos cibles en réduction gaz à effet de serre, il ne faut pas simplement changer de combustible... En ce moment, la voiture électrique, c'est un gros zéro en termes de réduction de gaz à effet de serre parce que les SUV ont bouffé tout le profit qui avait été produit par les véhicules électriques. Il faut réduire la taille et le nombre de véhicules, il faut réduire le nombre de kilomètres parcourus et il faut réduire la puissance des moteurs et la vitesse de la circulation.»