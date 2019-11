Écoutez-vous encore la télévision en direct?

Selon des données compilées par Cossette Médias et rapportées par le Journal de Montréal, 42% des cotes d’écoute des 20 émissions les plus regardées depuis septembre proviennent des enregistrements.

Il semble que le temps où les Québécois étaient tous rivés devant leur téléviseur au même moment pour regarder leur émission favorite est révolu.

L'écoute de la télévision en direct perd énormément de sa popularité. Évidemment, les enregistreurs numériques conviviaux, les réseaux Netflix, Apple TV et autres, ainsi que les horaires de travail de plus en plus atypiques et chargés expliquent probablement cette tendance.