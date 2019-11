Michael Sabia quitte la Caisse de dépôt plus tôt que prévu

Après presque 11 ans à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia quittera son poste de président et chef de la direction au début février, près d'un an plus tôt que prévu.

Le gestionnaire de régimes de retraite a donc mis de l'avant le processus pour dénicher la personne qui prendra la relève à compter de l'an prochain.

M. Sabia était arrivé à la CDPQ alors que l'institution était secouée par la crise financière, ce qui s'était traduit par des pertes de 40 milliards l'année précédente.

Sous sa gouverne, la Caisse a été en mesure de produire des rendements de 9,9 pour cent sur 10 ans, tandis que la taille de son actif a presque triplé, pour atteindre 326 milliards $.