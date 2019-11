Plus de 4,4 millions de personnes touchées chez Desjardins

L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse et le spécialiste des finances François Gagnon ont tous deux adressé l'information qui a été dévoilée sur Desjardins vendredi dernier, comme quoi 4,4 millions de particuliers ont été touchés contrairement à 2,7 millions. Voici ce qu'ils ont dit.



Steve Waterhouse ne se dit pas du tout surpris par cette nouvelle, puisque le domaine de la cybersécurité ne comprenait pas pourquoi seulement une fraction des clients de Desjardins seraient touchés.



Il informe également qu'avant la fuite de données personnelles en juin dernier, le mouvement Desjardins avait peu de mesures pour restreindre l'accès des employés aux informations personnelles et pour documenter qui avait accès à l'information à quel moment. Comme le président et chef de la direction, Guy Cormier, l'a mentionné hier, Desjardins a commencé à mettre cela en place.