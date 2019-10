Êtes-vous en «panique inutile» dans vos finances, se demande Pierre-Yves McSween

«Pourquoi tu pleures, pourquoi tu paniques? Si tu hypothèques ta maison à 80% et que ça te donne du financement à un coût de 3%, tu peux et garder ta maison et régler tes dettes. La plupart des gens n'osent pas prendre des décisions, laissent trainer ça et paient beaucoup trop d'intérêt. N'attendez pas que ce soit hors de contrôle.»