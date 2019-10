Pierre-Yves McSween et son ancien employeur: l'envers du décor d'un McDo

«On s'en va vers un modèle à 95% de franchisés... L'impact, c'est que les franchisés veulent que les coûts de main-d'oeuvre représentent 17 à 18% des frais. Et pour que ça arrive, imposssible de donner de la qualité de service, de la rapidité avec si peu d'employés... Si tu as de bons employés, tu ne peux pas les augmenter parce que ça augmente ton coût de main-d'oeuvre. Donc, ils partent ou ils se démoralisent... Ça représente tellement bien la société à tous les niveaux. McDo, comme actionnaire, me donne du rendement, mais pour ça McDo demande du rendement aux franchisés. Qui finit par toujours payer en fin de compte? C'est l'employé.»