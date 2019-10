L'entrepreneuriat vu par Danièle Henkel et Nicolas Duvernois

Au micro d'Isabelle Maréchal ce matin, la femme d’affaires, conférencière et auteure du livre «Ces différences qui nous rassemblent », Danièle Henkel et l'entrepreneur, conférencier et auteur du livre «Vive les idées folles», Nicolas Duvernois, révèlent leur vision de l'entrepreneuriat.



Ils s'ouvrent notamment sur les hauts et les bas des entrepreneurs, avec Caroline Néron en exemple, de même que la redistribution des richesses et de la dernière campagne électorale.