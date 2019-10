«Qui a envie de voir des méthaniers sur le fjord du Saguenay?»

«Énergie Saguenay dit que c’est pour remplacer du pétrole et du charbon qui seraient utilisés ailleurs dans le monde, donc que c’est un projet écologique. Mais on n’a pas la preuve de ça. Les économistes sortent (sur la place publique) ce matin pour dire : ‘’On n’est plus dans le remplacement du charbon et du pétrole par le gaz, on est dans le remplacement de tous les hydrocarbures, y compris le gaz, par de l’éolienne et du solaire à travers le monde''. En plus à la production, ce serait extrêmement dommageable. Sept millions de tonnes de CO2 par année, ce qui est l’équivalent de toutes les économies de CO2 qui ont été faites depuis 1990 par le Québec. Donc, un projet destructeur du point de vue de l’environnement»