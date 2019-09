«Même si on propose des alternatives efficaces et rentables pour les agriculteurs, c’est un chemin de croix» - le biologiste Jacques Brodeur

«L’industrie agrochimique est très puissante. Les lobbys sont aussi très puissants. Ils se sont infiltrés dans nos pratiques agricoles. Même si on propose des alternatives efficaces et rentables pour les agriculteurs, c’est un chemin de croix. Par exemple, les producteurs de maïs achètent souvent d’un fournisseur leurs semences, les intrants, les pesticides et des conseils pour la gestion des ravageurs. En plus, l’industrie peut acheter la récolte du même producteur. C’est très difficile de percer ce système érigé par l’industrie.»