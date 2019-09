Une campagne publicitaire de «justice animale» fait jaser

À la station métro montéralaise Berri-UQAM, les murs intérieurs sont remplis de panneaux publicitaires de la campagne Be fair Be Vegan.

Sur ces panneaux, on y voit divers gros plan d’animaux utilisés dans les fermes d’élevage et les laboratoires: un rat, un poule, un cochon, un veau, etc.

On peut lire notamment : «Une mère, pas une machine laitière» pour qualifier le rapport entre une vache et son veau.

On traite également des animaux chassés ou pêchés dans leur environnement naturel.

Les créateurs de la campagne ont bien entendu tenté d'attribuer des sentiments humains aux animaux.

Be fair, be vegan a mis toutes les illustrations utilisées sur son site internet.

Voici un exemple: