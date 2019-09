Théâtre de Verdure : «Ça risque de coûter encore plus cher, mais...» - Luc Ferrandez

On apprenait jeudi que les travaux pour le réaménagement du théâtre de Verdure, au parc Lafontaine de Montréal, coûteront plus cher que prévu. Au moins, notre chroniqueur Luc Ferrandez - qui a été impliqué dan le projet lorsqu'il était maire de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et conseiller municipal - est d'avis qu'il sera suberbe à la fin des rénovations.

D’abord estimés à 4,7 millions de dollars, les coûts devraient finalement être de 6,8 millions.