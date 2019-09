Pierre-Yves McSween a pour le moins sourcillé quand il a vu cet extrait dans La Presse:

«Le gouvernement Legault n’épongera pas le déficit des caisses de retraite du Groupe Capitales Médias, et il n’exigera pas non plus qu’un éventuel acheteur le fasse.»

Le chroniqueur économique du 98,5 FM résumait donc la situation ainsi: les employés de cette compagnie avaient «une rente garantie, mais pas garantie...»