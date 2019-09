«Dorénavant, tout le monde veut se coller à Bianca Andreescu» - Ray Lalonde

«Le US Open n’est pas le plus prestigieux tournoi de tennis au monde, mais c’est le plus gros. Bianca s’est comportée avec maturité et aisance. Tout le monde veut se coller à elle. Elle vaut dorénavant des millions $. Je pense qu’elle peut faire entre 5 et 10 millions $ assez rapidement. Si elle finit bien la saison, elle peut toucher encore plus, puisqu'elle elle est différente, audacieuse et elle a du cran face à la compétition, avec une touche d’humanité.»