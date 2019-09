REM: 192M$ pour aider les usagers des trains de banlieue de Deux-Montagnes et Mascouche

Le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement débourseront 192M$ afin d’atténuer l’impact de l'aménagement du REM pour les usagers des lignes de train de banlieue de Deux-Montagnes et de Mascouche.

Les problèmes causés par le chantier du Réseau express métropolitain (REM) sous le mont Royal sont si importants que plusieurs usagers ont pris la décision de déménager ou de changer d’emploi pour éviter les perturbations.

Dès le 6 janvier 2020, les lignes de train de banlieue de Deux-Montagnes et de Mascouche seront partiellement fermées. Puis à la mi-juillet 2020, ces lignes seront complètement fermées.

Cela aura évidemment comme conséquence d’augmenter considérablement le temps de parcours pour des milliers de passagers. Dans certains cas, il faudra deux, trois ou même quatre fois plus de temps qu'actuellement pour se rendre au centre-ville à l’heure de pointe.