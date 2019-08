Montréal: comment revitaliser les espaces commerciaux à louer?

«Ça va bien économiquement, mais n’oublions pas qu’on met de plus en plus d’argent dans nos téléphones intelligents, notre communication et nos abonnements télévisuels, des sommes qui atteignent facilement 250 $ par personne dans certains cas. Et cet argent-là il faut le prendre quelque part et il y a en plus les achats internet qu’il faut prendre en compte.»