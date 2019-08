Inondations: faut-il s'attendre à une hausse de coût des assurances?

Les questions liées au renouvellement d’assurance dans les zones inondables abondent et notre chroniqueur économique François Gagnon nous offre un regard sur la question.

Avec les problématiques des dernières années, s’assurer en zone inondable est plus risqué. Il serait donc surprenant de ne pas se voir assurer pour une propriété à risque, mais il faut assurément s’attendre à une hausse des primes en plus que la clause d’inondation risque d’être laissée de côté par l’assureur dans une zone 0-20 ans.

On discute aussi de la valeur des véhicules qui sont assurables. La valeur est toujours celle au livre et non pas la valeur des montants investis dans l'entretien de la voiture.