Vol de données personnelles chez Desjardins: Bernard Drainville veut vous aider

«Alors, moi je vous le dis chers auditeurs, c’est un engagement que je prends auprès de vous, je vais continuer de suivre cette histoire. Et si vous avez été victime du vol de données et que vous êtes victime d’un vol d’identité, écrivez-moi : drainville@985fm.ca. Et on va continuer de demander à Desjardins de venir en studio pour expliquer leur fameux accompagnement personnalisé»