Nominations importantes chez Cogeco Média

Cogeco Média est fière d’annoncer deux importantes nominations effectives dans les prochaines semaines.

Tout d’abord, Patrick Bégin est nommé directeur des programmes au FM93 à Québec. Il entrera en fonction le 1er novembre prochain et relèvera du directeur général de la station, Pierre Martineau. D’ici là, Patrick assurera la responsabilité de la nouvelle version du Québec maintenant avec Patrick Lagacé et la supervision de la campagne électorale fédérale.

Jean-Philippe Pineault est nommé au poste de directeur de l’information du 98,5 et de Cogeco nouvelles pour l’ensemble des stations du groupe. Il dirigera également Radio-circulation et la production de l’émission Le Québec maintenant animée par Patrick Lagacé. Il entrera en fonction le 23 septembre.

Jean-Philippe Pineault a une feuille de route impressionnante. Jusqu’à récemment, il dirigeait le service français de la Presse Canadienne. Auparavant, il avait travaillé comme gestionnaire chez TC Média et au Journal de Montréal comme journaliste d’enquête.

« Ce sont deux nominations stratégiques pour l’organisation », a déclaré Philippe Lapointe, vice-président des stations parlées. Avec Jean-Philippe Pineault, nous aurons avec nous un leader de haut niveau qui a fait ses preuves. Son expérience dans le numérique concrétise la volonté de Cogeco Média à travailler dans ce sens. Quant à Patrick Bégin, son arrivée dans l’équipe de Québec ajoutera assurément de la profondeur à nos contenus et démontre l’importance du FM93 au sein de l’entreprise ».

