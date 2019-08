«Si t'es célibataire et que tu n'as pas d'enfants, assure-toi pas... On s'assure pour combler un salaire. Plus on vieillit, moins c'est logique de s'assurer parce que plus l'avenir des enfants est assuré, plus on s'approche de la retraite. La grande majorité des gens devrait prendre une assurance-vie temporaire et payer quelques dollars par mois pour être assuré. On voit souvent l'assurance comme: il faut que je laisse de l'argent à mes enfants. Mais, pourquoi? Si on meurt très, très vieux, ils seront rendus à un âge où ils n'en auront pas vraiment besoin.»