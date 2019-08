Recyclage du verre: consigne ou moderniser les centres de tri?

Même son de cloche de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui représente les PME. Elle plaide pour le maintien de la collecte sélective. «Pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas brisé?» demande-t-elle.

La collecte sélective «rejoint déjà 99 pour cent des Québécois et est bien ancrée dans leurs habitudes depuis plus de 20 ans. Ce système semble déjà être l'instrument tout désigné pour récupérer les contenants de boissons qui n'ont qu'un usage unique», a plaidé la FCEI.

Actuellement, la majeure partie du verre issu du bac de récupération des ménages québécois n'est pas recyclé.

Consigne

Pour sa part, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec estime qu'il est plus que temps qu'un système de consignation des bouteilles de vins et spiritueux soit implanté au Québec. Et son organisation et son opération doivent relever de la Société des alcools.