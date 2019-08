Une maison de Westmount en vente à 26,5 M$: «Le marché immobilier tourne rondement à Montréal»

Le prix des maisons est à la hausse à Montréal. La demande en provenance de l’étranger, particulièrement dans le cas des résidences de luxe, commence à avoir un impact tangible sur le marché immobilier québécois. Un imposant manoir anglais datant de 1926 est en vente au prix de 36,5 millions de dollars.

C'est ce qu’on apprend sans un article de Marjolaine David publié pour le compte de Nightlife.

La maison la plus chère sur le marché immobilier québécois actuellement renferme 25 pièces, dont sept chambres à coucher, six salles de bain, un studio d'enregistrement, une salle de cinéma, une immense piscine, un court de tennis et une cave à vin réfrigérée. Selon Mme David, «la maison, de 6 500 pieds carrés, est construite sur un terrain de plus de 30 000 pieds carrés, à deux pas du Parc King George, un havre de paix de plus de 14 acres».

Le domaine est situé sur la luxueuse avenue Forden.