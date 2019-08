Bombardier pique du nez de 17% au 2e trimestre

Ces nouvelles ont été mal accueillies par les investisseurs, puisqu'en début de séance, à la Bourse de Toronto, l'action de la société piquait du nez, abandonnant 16,75 pour cent, ou 38 cents, pour se négocier à 1,89 $.

En mai dernier, le constructeur d'avions et de trains avait déjà signalé que ses revenus seraient inférieurs d'environ 750 millions $ US chez Bombardier Transport en raison des problèmes d'exécution concernant cinq importants contrats.

Les nouvelles dépenses annoncées jeudi concernent les mêmes contrats.

Au deuxième trimestre terminé le 30 juin, la société a affiché une perte nette de 36 millions $ US, ou quatre cents US par action, comparativement à un profit net de 70 millions $ US, ou deux cents US par action, il y a un an.