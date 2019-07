«La patience auprès d'Equifax, il faut en avoir pas mal, particulièrement en français» -François Gagnon

Heureusement, les autorités ont réagi rapidement à la méga-fraude chez Capital One.

Pour ceux qui sont également touchés par le vol de données chez Desjardins, il y a toutefois de quoi être exaspérés, comprend le chroniqueur François Gagnon.

«Capital One, c'est MasterCard au Canada et ils émettent les cartes pour Costco, HBC et la Baie d'Hudson», prévient le chroniqueur économique, François Gagnon.