«La bière de microbrasserie est devenu un phénomène social» - Martin Thibault

Les bières de microbrasseries prolifèrent au Québec. La période estivale est d’ailleurs idéale pour goûter les multiples variétés proposées par les producteurs. Quoi de mieux qu’une bonne bière froide sur une terrasse ensoleillée? Entrevue avec Martin Thibault, spécialiste, auteur et brassicole, et l’animateur MC Gilles, amateur et vendeur de bières.

L’industrie de la bière est en plein changement chez nous. Le phénomène de la nouveauté a pris par surprise plusieurs professionnels de la bière, y compris les grands brasseurs.

Selon ce principe de nouveauté, les consommateurs cherchent évidemment à déguster et à découvrir de nouvelles bières.

La plupart des observateurs sont d'avis que la qualité de la bière au Québec s'est considérablement améliorée, ces dernières années.

Le consommateur québécois boit en moyenne 220 bières par année.