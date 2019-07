Le gouvernement fédéral commence l'exercice avec un déficit de 1,4 milliard $

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a affiché vendredi un déficit budgétaire de 1,4 milliard $ pour les deux premiers mois de son nouvel exercice financier, révèle un rapport intérimaire.

Les chiffres du ministère des Finances montrent un déficit cumulé pour les mois d'avril et de mai, alors que les charges de programmes et les frais de la dette publique ont progressé presque trois fois plus rapidement que les revenus.

Selon la revue financière du ministère, les dépenses pour les deux mois ont bondi de 13,5 pour cent, soit 6,3 milliards $, comparativement à l'an dernier, essentiellement en raison des augmentations des charges de programmes directes et des transferts aux autres administrations.

Pendant cette période, les frais de la dette publique ont augmenté de 13,3 pour cent, soit 600 millions $.

Les revenus du gouvernement n'ont que partiellement contrebalancé ces hausses de dépenses, par rapport à l'an dernier. Ils ont progressé de 4,2 pour cent, soit 2,3 milliards $, essentiellement grâce à la progression des revenus fiscaux.

Le gouvernement a réalisé un déficit de 2,1 milliards $ en avril et un excédent de 700 millions $ en mai, selon le rapport.

Le déficit cumulé se compare à un excédent de 3,2 milliards $ pour la même période en 2018.

Dans son budget du printemps, le gouvernement libéral a dit s'attendre à un déficit budgétaire de 19,8 milliards $ pour son exercice financier 2019-2020.