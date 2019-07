Bell Media achète le Groupe V Media

Le géant des télécommunications Bell met la main sur le Groupe V Média pour l'acquisition du réseau de télévision généraliste V et de ses actifs numériques, dont le service de vidéo sur demande soutenu par la publicité, Noovo.ca.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Karine Moses, présidente de Bell Média pour le Québec, signale que le géant canadien des télécommunications se porte ainsi acquéreur pour la première fois d'une chaîne généraliste de langue française.

Pour sa part, Maxime Rémillard, président et fondateur du Groupe V Média, fait savoir dans un communiqué qu'il est fier d'avoir trouvé en Bell Média un partenaire pour assurer la continuité du succès de V entamé il y a dix ans.

CTV, TSN et RDS

Les chaînes spécialisées ELLE Fictions et MAX ne font pas partie de la transaction qui est sujette à des approbations réglementaires.

Le gouvernement du Québec est l'un des actionnaires de V avec la Caisse de dépôt et Investissement Québec.

Bell Média détenait déjà 30 stations de télévision locales et 30 chaînes spécialisées. La plus importante est le réseau canadien CTV. TSN et RDS sont les chaines spécialisées les plus regardées au Canada.

Belle Media possède également entre autres Canal D, Vie, Vrak, Super Écran et Z.