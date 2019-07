Où doit-on faire son épicerie pour obtenir un maximum d'économies?

Qui de Costco, Walmart, Maxi ou Super C vous en offre plus pour votre argent? Le magazine Protégez-Vous a fait enquête et vous dévoile la réponse.

Pour une majorité de Québécois, l’épicerie représente un poste budgétaire important au sein de leurs finances personnelles et plusieurs d’entre eux n’hésitent pas à courir les aubaines hebdomadaires pour faire des économies.

Mais si vous voulez fréquenter qu’un seul magasin et savoir lequel des quatre géants des aubaines en épicerie vous en offre plus pour votre argent, vous pouvez consulter l’édition du mois d’août du magazine Protégez-Vous qui a analysé 1600 prix et une centaine de produits de toutes sortes.