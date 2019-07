Si vous possédez une carte de crédit, lisez ceci!

«Une légère accélération du paiement fait une grosse différence sur la durée et les coûts d’intérêt. Disons que j’ai fait un voyage de 5000$ payé par carte de crédit à 19,9%. Si je ne paie que 2%, ça va me prendre 65 ans à rembourser mon voyage et j’aurai payé 22 415$ en frais d’intérêt. Si vous doublez le montant minimum à 4%, ça diminue à 13 ans et vos frais d'intérêt seront de 3439$»