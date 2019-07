La Sépaq en grève mercredi ?

On se dirige visiblement vers un débrayage à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) à partir de mercredi.



Quatre lieux devraient être affectés : le Manoir et le Parc des Chutes-Montmorency à Québec, le Camping des Voltigeurs à Drummondville, le Centre touristique du Lac-Kénogami au Saguenay et le Centre touristique du Lac-Simon en Outaouais.



En entrevue avec Marie-Claude Lavallée au 98,5 FM, le président régional du syndicat SFPQ, Jean-François Sylvestre, a donné une idée des impacts...