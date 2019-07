Charte des voyageurs : «Le fardeau de la preuve tombe sur le dos des passagers»

«Jusqu’à aujourd’hui, les compagnies faisaient ce qu’elles voulaient. Dans certains cas, il y avait des indemnités, dans d’autres cas, elles ne faisaient rien. Aujourd’hui, on a une espèce de réglementation uniforme qui précise un certain nombre de choses comme les annulations, retards, etc. Et fonction de ces items, on a établi une liste d’indemnités qui doit être respectée par toutes les compagnies aériennes au Canada»