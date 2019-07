Desjardins: une protection numérique permanente offerte à tous les membres

MONTRÉAL - Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, a annoncé lundi que Desjardins allait maintenant offrir une protection numérique permanente pour tous ses membres, et non seulement ceux ayant été touchés par la récente fuite de données personnelles.

Le 20 juin, la coopérative financière avait annoncé que les informations personnelles de 2,7 millions de membres particuliers et 137 000 entreprises avaient été dérobées par un employé _ qui a depuis été congédié.

Les membres dont les données ont été subtilisées devaient recevoir une lettre personnalisée de Desjardins, incluant un code leur permettant d'activer un forfait de surveillance d'Equifax.

Desjardins a indiqué lundi que plus de 13 pour cent des membres particuliers, soit plus de 360 000 personnes, se sont inscrits au service d'Equifax.

L'affaire se transportera également à Ottawa, lundi après-midi, où le Comité permanent de la sécurité publique et nationale tiendra une audience à la Chambre des communes. Cela s'ajoute aux enquêtes de la Commission d'accès à l'information du Québec et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui se penchent sur Desjardins.

Il pourrait aussi y avoir des conséquences légales pour la coopérative. Deux requêtes en autorisation pour des actions collectives allèguent que la coopérative a violé les droits de ses membres en matière de vie privée ou fait preuve de négligence dans la protection de leurs informations personnelles et financières.