La fin de la Volkswagen Beetle

On a appris récemment que Volkswagen cesse pour de bon la production de dernière version de la Coccinelle, à son usine de Puebla, au Mexique. C'est donc la fin pour cette voiture qui a été le symbole de bien des choses depuis son lancement en 1938. Benoit Charrette, rédacteur en chef de l’Annuel de l’automobile, raconte l’importance de cette symbole de l’industrie de la voiture.

La Beetle, Coccinelle en français, a été un projet-prestige des Nazis durant les années noires de l'Allemagne des années 30 et 40. Elle a été un symbole de la renaissance économique du pays et de sa classe moyenne durant l'après-guerre. Reconnue et vendue partout au monde, la Beetle a été un des premiers véhicules de la mondialisation.