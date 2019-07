Beyond Meat: «Ce n'est pas une mode, même si la demande pour la viande va continuer»

L'entreprise Beyond Meat a le vent dans les voiles. La popularité de ses produits est telle que sa valeur boursière a triplé en deux mois.

La compagnie américaine Beyond Meat existe depuis 2009, mais elle a été connue tout récemment du grand public.

Quelques chaînes de restauration rapide, entre autres, font la promotion des produits Beyond Meat, qui sont en fait des substituts à la viande de bœuf, notamment. L'entreprise affirme que le goût d’une boulette est pratiquement identique à celle de la viande de boeuf.

Un énorme succès

Au dire de Sylvain Charlebois, professeur en distribution et en politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, l’action de Beyond Meat a explosé. En fait, elle a commencé à 65,75 dollars américains, le 2 mai, et elle vaut maintenant 153 $.