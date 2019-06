Bombardier vend son programme d'avions régionaux à Mitsubishi

Bombardier cède son programme d'avions régionaux C-R-J Series à Mitsubishi, qui versera 550 millions $ US en espèces et assumera des passifs d'environ 200 millions $ US.

Mitsubishi acquiert ainsi les activités de maintenance, de soutien, de remise à niveau, de marketing et de vente relatives aux avions C-R-J, ce qui inclut les activités à Montréal et Toronto, de même qu'en Virginie-Occidentale et en Arizona.

Bombardier construira les avions C-R-J du carnet de commandes actuel pour le compte de Mitsubishi, ce qui peut faciliter la transition des quelque 300 travailleurs québécois touchés selon David Chartrand, président de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale.