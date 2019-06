Pont Samuel-De Champlain: «C’est une signature pour Montréal» - le ministre fédéral de l'Infrastructure 

«Le pont représente le meilleur de l’ingénierie et de l’ingéniosité québécoise. Ce sont des travailleurs de chez nous qui l’ont bâti. J’ai l’impression que là, on entre dans la modernité du XXIe siècle. C’est une signature pour Montréal. J’espère qu’il sera emblématique comme le pont de Brooklyn à New York. Ou le Golden Gate de San Francisco.»

Selon M. Champagne, la vue est fabuleuse sur le centre-ville de Montréal à partir du pont. Il croit que cette œuvre, comme ailleurs, pourrait marquer l’histoire de la métropole québécoise.

Environ 2000 personnes ont collaboré à ériger le pont, 7 jours par semaine durant plus de 40 mois. La construction de ce pont équivaut à environ 8,5 millions d’heures travaillées.

Notons que la circulation dans l'autre direction sera ouverte la semaine prochaine.