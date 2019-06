Le PDG de Desjardins confirme que la protection des clients touchés sera de cinq ans

Le Président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, a confirmé à Paul Arcand, vendredi matin au 98,5 FM, que la protection pour les clients touchés par la fuite sera de cinq ans et non d'un an comme il avait été annoncé, jeudi.

Les coûts et la gérance de cette protection et de la surveillance des transactions seront aux frais de la coopérative.

Des données de quelque 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins ont été transmises illégalement à l'externe par un employé, congédié à la fin mai et qui est présentement sous enquête par la police de Laval.

Guy Cormier a décrit à Paul Arcand la chronologie des évènements.