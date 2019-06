Sondage pour CAA-Québec: plusieurs vacanciers du Québec resteront ici

Le sondage Léger mené pour CAA-Québec précise que parmi les 74 pour cent des Québécois interrogés qui prévoient prendre des vacances cet été, 44 pour cent voyageront au Québec, 9 pour cent de plus que l'été dernier, et 15 pour cent resteront chez eux.

Le CAA-Québec signale que cette proportion de près de 6 vacanciers sur 10 qui ont l'intention de passer leurs vacances au Québec est parmi les plus élevées des dernières années.

Le sondage explique que le prix de l'essence change les plans de 30 pour cent des répondants et que la faiblesse du dollar canadien par rapport aux devises des États-Unis et de l'Europe est évoquée davantage que l'an dernier parmi les facteurs qui ont influencé le choix du lieu de vacances.

Les autres destinations que devraient favoriser les voyageurs québécois sont, dans l'ordre, pour 10 pour cent d'entre eux, les autres provinces canadiennes, dont 48 pour cent l'Ontario et 45 pour cent la région de l'Atlantique. La fréquentation prévue des États-Unis est en diminution de 3 pour cent par rapport à 2018, à 10 pour cent. Elle est suivie de l'Europe (9 pour cent) et des Caraïbes et du Mexique (3 pour cent).

Les destinations américaines associées à la plage, comme le Maine, le New Jersey et le New Hampshire, sont en baisse dans les intentions de fréquentation.

Parmi les Québécois qui écouleront leur vacances au Québec, le sondage a noté que les destinations préférées seront, dans l'ordre, celles de Québec, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay/Lac-Saint-Jean, des Laurentides et du Bas-Saint-Laurent.

La consultation signale que 36 pour cent des répondants prendront deux semaines de vacances, 20 pour cent en prendront trois et 13 pour cent seront en vacances pendant un mois ou plus. Parmi ces gens, 42 pour cent seront en vacances en août, après les vacances de la construction, et 35 pour cent en juillet, avant cette période.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 1007 Québécois âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur a été mesurée à à plus ou moins 3,1 pour cent.