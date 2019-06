Tunnel La Fontaine: plus d'un demi-milliard $ et 4 ans de travaux

MONTRÉAL — Ottawa confirme sa contribution à la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans l’est de Montréal — un projet de plus d'un demi-milliard de dollars, qui doit s'échelonner sur quatre années.

La chaussée, l'éclairage, les voûtes, les murs, la signalisation, le système de protection contre le feu y passeront, notamment la reconstruction complète de la chaussée de l’autoroute 25 entre l’île Charron et l’échangeur Sherbrooke, ainsi que la construction d’infrastructures pour le transport collectif dans les axes des autoroutes 20 et 25.

Le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, et la ministre québécoise déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce, lundi en conférence de presse conjointe à Montréal.

Le ministre Champagne n'a pas voulu dire dans quelles proportions le montant global de «plus d'un demi-milliard» sera réparti entre les deux gouvernements pour ne «pas compromettre l'intérêt public», puisque le processus d'appels d'offres suivra bientôt et les soumissions en conséquence.

Cet investissement majeur dans l'un des cinq liens qui relient Montréal à la Rive-Sud doit permettre d'en prolonger la durée de vie de 40 ans.

Pas moins de 47 000 000 de véhicules empruntent chaque année le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, a noté le ministre Champagne. Dans 13 pour cent des cas, ce sont des véhicules lourds, a ajouté la ministre Rouleau.

L'énorme chantier ne se fera évidemment pas sans causer d'entraves. Il y aura donc ajout de 850 places de stationnement incitatif, des voies réservées pour les autobus, entre autres mesures d'atténuation. De même, une nouvelle offre de navette fluviale est à l'étude, a précisé la ministre Rouleau.