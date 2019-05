20 matchs du baseball majeur au Stade olympique en 2020?

«Comme au Parc (olympique), on n'est pas nono à temps plein, mon vice-président finances a déjà commencé à travailler: on regarde les dates parce qu'il y a d'autres promoteurs qui veulent bloquer des dates. M. Bronfman, ce que j'ai compris dans les médias, a dit qu'on était des gens d'affaires et qu'on trouverait une entente.»