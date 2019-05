Depuis quelque temps, «Beyond Meat est un très grand succès»

«Beyond Meat est une marque de commerce. C’est une entreprise qui fait des produits au goût de bœuf, mais aussi de poulet. Beyond Meat a été lancé en bourse aux États-Unis, il y a une semaine. Ce fut un très grand succès. Elle a depuis atteint plus 225 pour cent. Leonardo DiCaprio et Bill Gates ont investi dans Beyond Meat. Même l'ancien directeur de McDonald's, Don Thompson, a investi. Visiblement, il se passe quelque chose. Certains disent que l’univers de la viande végétale devrait représenter, dans une dizaine d’années, un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars.»