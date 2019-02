Cogeco Communications vend une de ses filiales pour 720 M$

Cogeco Communications a annoncé mercredi avoir conclu une entente en vue de la vente de Cogeco Peer 1, sa filiale de services de technologies de l’information et de la communication aux entreprises, à Digital Colony, une firme d’investissement mondiale dédiée aux occasions stratégiques en matière d’infrastructures numériques.

La transaction est évaluée à 720 millions $CAN.

Une partie importante des profits liés à cette vente serviront à rembourser les montants impayés de la facilité de crédit à terme renouvelable et, sous réserve de l’approbation de la Bourse de Toronto, racheter des actions subalternes à droit de vote en vertu d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui serait mise en œuvre après la clôture de la transaction.

Dans le cadre de cette transaction, Cogeco Communications conservera une importante capacité de fibre à Toronto et Montréal. De plus, Cogeco Communications et Digital Colony ont signé une entente commerciale visant à mieux soutenir leurs clients et développer davantage leurs activités respectives dans l’avenir.

«Depuis que Cogeco Communications a acquis Peer 1 Hosting en 2013, les marchés des centres de données et de la connectivité ont évolué et se sont grandement consolidés», a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.